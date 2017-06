Volley, World League: l'Italia cade ancora, la Russia vince al tie-break

Nella sesta giornata della World League di volley l'Italia subisce la quinta sconfitta consecutiva perdendo al tie-break contro la Russia. Nell'ultima gara del weekend di Pau, la Nazionale di Shlyapnikov affonda 3-2 (31-33, 25-23, 21-25, 25-23, 15-10) i ragazzi di Blengini che restano nei bassifondi della classifica con 4 punti. Gli azzurri, ormai fuori dalla lotta per le Final Six, sono riusciti ad imporsi fin qui solo all'esordio contro l'Iran.





manda in campoin regia,opposto, Candellaro ecentrali, Antonov e Botto schiacciatori. Il finale di primo parziale è palpitante e lottato punto su punto. L’Italia riesce ad imporsi in extremis 33-31 dopo aver annullato ben 6 palle set. Gli azzurri si fanno rimontare nel secondo parziale ma conquistano agevolmente il terzo. Nel quarto set gettano al vento il vantaggio di 23-21 subendo 4 punti di fila. Si va così al tie-break: ladomina il servizio e chiude i conti sul 15-10.A fine gara sono 31 i punti di Giuliomentre il miglior marcatore per i russi è Dmitrya quota 19. Per l'Italia, alla quinta sconfitta su sei gare, lesono ormai un miraggio. I ragazzi ditorneranno in campo venerdì ad Anversa contro la: il weekend in Belgio sarà fondamentale per evitare l'ultimo posto in classifica.