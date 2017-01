Volley: trionfo Civitanova, la Coppa Italia è sua

Nella finalissima alla Unipol Arena di Bologna, Civitanova batte 3-1 Trento con i parziali di 25-21, 23-25, 25-15, 25-20 e mette in bacheca la quinta Coppa Italia della sua storia: la Cucine Lube, capolista anche in SuperLega, aveva trionfato anche nel 2001, 2003, 2008 e 2009. Cocente delusione, invece, per la Diatec che si arrende in finale per il terzo anno consecutivo: nel 2014-15 e nel 2015-16 era stata sconfitta da Modena.



Dopo quasi due ore di gioco Civitanova piega Trento e festeggia il pokerissimo in Coppa Italia arricchendo la sua bacheca con un altro trofeo. Avvio di partita molto equilibrato con la Cucine Lube che piazza un break di tre punti (11-8) e riesce a gestire il vantaggio fino alla fine del primo set, vinto 25-21. Simile l'andamento del secondo, ma stavolta è Trento a scappare sul +3 (24-21) e a sfruttare il terzo set point grazie a un errore di Kovar al servizio.





E' lo spartiacque della finale perché da questo momento in poi lafa da cornice a una partita completamente diversa: la squadra marchigiana diinizia a macinare gioco e punti, scappa sul 18-11 nel quarto set e lo fa suo con un netto 25-15. Laprova a riemergere nel quarto, maprende di nuovo il largo portandosi sul 15-11 nella fase cruciale.non ha la forza di rimontare e un ace diregala allala. I marchigiani mandano in doppia cifra(20),(15),(11) e(11), anon bastano i 17 di