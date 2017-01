Volley, SuperLega: Civitanova implacabile, Perugia stende Trento

Non si ferma la marcia di Civitanova che vince anche a Padova (3-1) e rafforza la propria leadership in SuperLega. Alle spalle della squadra marchigiana, a -4, c'è Perugia che rifila un secco 3-0 a Trento e la scavalca al secondo posto. Modena passeggia a Vibo Valentia, Piacenza espugna Milano. In A1 femminile la Imoco Conegliano si impone 3-1 sul campo della Savino Del Bene Scandicci e sale momentaneamente in testa alla classifica.



SUPERLEGA - 19A GIORNATA

Quarto impegno del 2017 e quarta vittoria per la Cucine Lube Civitanova che si impone 3-1 alla Kioene Arena di Padova e va in fuga guadagnando un altro punto sulla sua più immediata inseguitrice che, da stasera, è la Sir Safety Conad Perugia (a -4). I biancorossi di Blengini devono comunque lottare non poco per piegare la resistenza dei veneti, battuti con i parziali di 25-21, 23-25, 25-20, 25-21. Ma il big match di giornata andava in scena al PalaEvangelisti dove Perugia e Trento si sfidavano per stabilire l'anti Lube: a spuntarla - e in maniera netta - è la Sir Safety Conad di coach Bernardi che soffre per un set ma poi dilaga archiviando la pratica in un'ora e 24 minuti con i parziali di 25-23, 25-15, 25-22. Il top scorer è Atanasijevic (16), nella Diatec si salva Stokr (12). Sul velluto anche il successo della Azimut Modena che, spinta dai punti di Vettori (14), Petric (14 e Mvp) ed Earvin Ngapeth (13), non concede nemmeno un set alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sconfitta coi parziali di 25-21, 25-21, 25-23. Gli emiliani si confermano quarta forza del campionato e ora tallonano Trento. Colpi esterni anche della Calzedonia Verona e della Lpr Piacenza: gli scaligeri battono 3-1 Sora (25-21, 26-24, 18-25, 25-23), gli emiliani superano con lo stesso risultato Milano (26-24, 24-26, 25-23, 25-19). Completa il quadro il 3-0 casalingo della Top Volley Latina sulla Gi Group Monza (25-20, 25-23, 25-15).



A1 FEMMINILE - 12A GIORNATA



La prima giornata di ritorno di A1 femminile sorride ache, reduce dalla bruciante sconfitta rimediata in settimana nel derby dicontro, si riscatta conquistando momentaneamente la vetta solitaria della classifica in attesa di conoscere il risultato di, impegnata mercoledì in casa contro il. A far volare la Imoco è il successo per 3-1 sul campo della: sugli scudi Nicolee Samanthache mettono a referto rispettivamente 23 e 19 punti. Continua a inanellare successi la Igor Gorgonzola Novara che si riprende il terzo posto battendo 3-1: l'affermazione in Trentino porta le firme di Celeste(20 punti) e Katarina(16). Si fanno sentire le fatiche europee per lache alsi arrende a, trascinata dai 19 punti di Federica, dai 17 di Valentinae dai 15 di Valentina: laperde il primo set ma poi si impone 3-1. In coda seconda vittoria di fila per ilche va a vincere in casa di(1-3): straordinaria la prestazione della statunitense Haleyche chiude con 25 punti. I tre punti consentono alle brianzole di agganciareal terzultimo posto.