Volley, playoff SuperLega: semifinali, gara 1 a Civitanova e Trento

Civitanova e Trento vincono gara 1 delle semifinali scudetto di SuperLega e compiono un primo passo avanti verso la finale. Successo sofferto quello della Lube che piega Modena solo al tie-break con i parziali di 25-22, 22-25, 20-25, 25-19, 15-11. Più netta l'affermazione della Diatec che, dopo avere perso il primo set contro Perugia, reagisce e si impone 3-1 (16-25, 25-22, 26-24, 25-22). In A1 femminile successi agevoli di Casalmaggiore e Novara.

I PLAYOFF DI SUPERLEGA

Civitanova soffre come non mai in questa stagione davanti ai propri tifosi ma centra la 19esima vittoria in altrettante partite all'Eurosuole Forum e piega anche i campioni d'Italia in carica di Modena, cui non basta una partita superlativa di Earvin Ngapeth che mette a referto 31 punti col 56% in attacco, 5 muri e 3 ace. La Lube di coach Blengini, capace di rimontare dall'1-2 e di imporsi 15-11 al tie-break in gara 1 di semifinale, risponde con i 15 di Sokolov, i 12 di Juantorena e una prestazione da applausi di Cester che si merita il titolo di Mvp. Gara 2 è in programma domenica prossima alle 18 al PalaPanini e, viste le premesse, c'è da scommettere che lo spettacolo sarà altrettanto entusiasmante.

Vittoria consecutiva numero 19 al PalaTrento per la Diatec di coach Lorenzetti che va sotto con Perugia ma reagisce da grande squadra e fa sua una partita combattutissima. Perso malamente il primo set 25-16, Trento vince il secondo 25-22, poi piazza l'allungo imponendosi ai vantaggi nel terzo. E' questa la svolta del match perché Perugia, pur restando sempre saldamente in partita, non riesce più ad andare avanti nel punteggio. Il finale del quarto set è da brividi: si arriva alla parità a quota 18, poi la Diatec scappa sul 23-21. E' un errore alla battuta di Berger a far esplodere di gioia i tifosi gialloblù assiepati sulle tribune del PalaTrento. La squadra di Lorenzetti si gode i 15 punti di Lanza, i 13 di Van de Voorde e gli 11 di Urnaut (Mvp), alla Sir Safety Conad di Bernardi non bastano i 16 di Zaytsev, i 13 di Atanasijevic e gli 11 di Podrascanin. Gara 2 è in programma sabato prossimo 25 marzo al PalaEvangelisti di Perugia con inizio alle ore 18.

Missione compiuta (e in scioltezza) perche al Pala Radi batte 3-1 la(25-23, 23-25, 25-19, 25-21) e rimane da sola al secondo posto riportandosi a -7 dalla capolista, vincitrice nell'anticipo controsolo dopo il tie-break. Nella squadra di coachspiccano i 23 punti di Anastasiae i 17 di Lucia, anon bastano i 18 della. Tutto facile anche perche centra il terzo successo di fila battendo 3-0 ilalcon i parziali di 25-18, 25-23, 25-13: Celestechiude con 14 punti, uno in più di Francesca. Le piemontesi sono terze a +7 suche cade sotto i colpi di: alfinisce 3-0 per il sestetto diche approfitta di un blackout totale della, sconfitta con i parziali di 25-18, 25-22, 25-20. Per le bergamasche è il secondo ko di fila. Sono tre invece quelli diche aviene stesa al tie-break dalnonostante i 22 punti di Valentina. Completa il quadro il successo per 3-1 disual Mandela Forum con 25 punti di Stephanie