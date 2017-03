Volley, playoff SuperLega: reazione Modena, Civitanova piegata

Torna in equilibrio la serie di semifinale playoff tra Modena e Civitanova. Dopo avere perso gara 1 sette giorni fa all'Eurosuole Forum, la Azimut si prende la rivincita al PalaPanini conquistando il punto dell'1-1 dopo una gara combattutissima tra due squadre arrivate all'appuntamento in grande forma e che si ritroveranno di fronte anche nei Playoffs 6 di Champions League. Gli emiliani si impongono con i parziali di 21-25, 27-25, 25-16, 34-32.



Nella bolgia del PalaPanini la Azimut di coach Tubertini reagisce alla grande dopo la sconfitta in terra marchigiana in gara 1 e riporta in parità una serie che si preannuncia infuocata a partire da gara 3, in programma domenica 9 aprile all'Eurosuole Forum. Primo set favorevole alla Lube che si impone 25-21, ma gli emiliani campioni in carica sono molto più concreti e incisivi rispetto a sette giorni fa e pareggiano i conti vincendo il secondo parziale ai vantaggi (27-25).



Nel terzo labarcolla paurosamente einizia a fare turnover pensando già al quarto set: finisce 25-16 per lache, trascinata dai suoi tifosi, fa suo anche il quarto parziale al termine di un duello infinito, con i marchigiani capaci di annullare dieci match point prima di capitolare. Nel tabellino finale spiccano i 23 punti di uno straordinario Earvin, evidentemente carico per il recente rinnovo di contratto confino al. Lamette sul tavolo anche i 16 punti di, i 14 die i 13 di uninsuperabile a muro (ben 5). Lasi aggrappa ai 26 die ai 18 di, ma stavolta si deve inchinare.