Volley femminile, qualificazioni Mondiali: l'Italia parte bene, Bosnia stesa

Dopo le due amichevoli tra luci e ombre con, l'Italiaaffonda la Bosnia Erzegovina all'esordio neldi qualificazione ai Mondiali giapponesi del 2018. Il nuovo ct azzurro schiera dall'inizio Malinov in regia, Egonu opposto, le sorelle Lucia e Caterina Bosetti schiacciatrici,al centro e De Gennaro libero. L'Italia domina dall'inizio alla fine trasformando l'incontro in poco più di un allenamento. Le ragazze di coach Goran Nesic, mai in partita, vengono travolte in un'ora e 3 minuti di gioco. Tra le azzurre ottima la prova di Raphaelacon 15 punti e 6 muri vincenti. Domani la Nazionale di Mazzanti scenderà nuovamente in campo acontro le bielorusse ma per la qualificazione diretta ai Mondiali, riservata alla prima classificata del girone, bisognerà attendere con ogni probabilità fino a domenica quando ci sarà il big match con le padrone di casa del Belgio.