Volley, World League: l'Italia parte bene, travolto l'Iran

Non poteva esserci esordio migliore per l'Italia che batte 3-0 l'Iran (25-22, 25-23, 25-22) nella prima giornata di World League. Gli azzurri, vice campioni olimpici in carica, scendono in campo all'Adriatic Arena di Pesaro e sfruttano la spinta del pubblico (poco a dire il vero...) per giocare un match molto positivo nonostante assenze importanti come quelle di Zaytsev, Juantorena e Birarelli. Il ct Gianlorenzo Blengini disegna un sestetto imperniato su Lanza e Giannelli, coi "nuovi" Candellaro, Balaso e Randazzo.

Nel primo set l'Iran risale fino al 24-22, poi è Vettori a chiudere il discorso con l'ace. Nel secondo parziale sono invece i persiani a partire meglio, anche a +3, ma gli azzurri rimontano e con la difesa di Balaso e gli attacchi di Randazzo ribaltano l'inerzia: è di Lanza il punto decisivo del 25-23. La musica non cambia nel terzo parziale, l'Iran trova più volte il +3, poi gli azzurri impattano sul 20-20: da lì è show di Randazzo per il 24-22, poi è Vettori a firmare il punto della vittoria. L'Italia tornerà in campo domani, sabato, alle ore 14 contro la Polonia allenata da De Giorgi che ha battuto il Brasile 3-2 al tie break.