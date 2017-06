Volley femminile, Qualificazione Mondiali: l’Italia schiaccia anche la Bielorussia

Prosegue senza intoppi il cammino delle azzurre dinel torneo di qualificazione ai mondiali di volley femminile, in programma nel 2018 in. Dopo la vittoria per 3-0 nel match d’esordio contro la, l'Italia supera senza affanno anche lacon un altro perentorio 3-0 (25-12, 26-24, 25-22) che non lascia spazio a repliche. Le ragazze dell’Italvolley torneranno in campo venerdì contro laDopo il 3-0 rifilato allanel match d'esordio nel Girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali, l'Italia disi ripete con lo stesso punteggio (25-12, 26-24, 25-22) anche contro la, l'avversario più insidioso del lotto. Il c.t. schiera lo stesso sestetto della vigilia e il primo set si chiude in poco più di venti minuti di gioco con le azzurre che non lasciano scampo alle avversarie con percentuali d'attacco stratosferiche. La Bielorussia, però, mostra carattere e reagisce alla brutta partenza già nel secondo set, complice un piccolo calo di concentrazione delle azzurre che si salvano ai vantaggi. La situazione di equilibrio resta invariata anche nel terzo set quando la lucidità dell'attacco azzurro si assicura tutti i punti decisivi. Ottime le prove di. Con questo successo,si porta a due vittorie in classifica nel Girone D ed aggancia ilin prima posizione. Terza proprio la, mentre resta sul fondo della graduatoria lache ha incassato due ko nelle prime due uscite. Venerdì terza gara del girone per l'Italia di Mazzanti contro laalle ore 15:00.