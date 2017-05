Volley femminile: l'Italia di Mazzanti verso il Mondiale 2018

La nazionale italiana di volley femminile è sbarcata in Belgio dove giocherà il torneo di qualificazione al Mondiale 2018 in Giappone. E' il primo impegno ufficiale per le ragazze del nuovo ct Davide Mazzanti, coach dell'Imoco Conegliano, che proveranno a staccare immediatamente il pass per il torneo iridato in programma dal 30 settembre al 21 ottobre del prossimo anno a cui sono già qualificate Giappone, Serbia, Russia e Stati Uniti.

L'Italia è inserita nel girone D che gioca a Courtrai dal 31 maggio al 4 giugno: le azzurre debutteranno contro la Bosnia Erzegovina, poi via via sfideranno Bielorussia, Lettonia, Spagna e le padrone di casa del Belgio. La formula prevede che ognuno dei sei tornei di qualificazione mette in palio un biglietto diretto per il Mondiale mentre le seconde classificate daranno vita alla fine del mesi di agosto ad un nuovo torneo a sei squadre che assegnerà altri due posti per il Campionato del Mondo.

"Abbiamo fatto due buoni test in Olanda. Abbiamo mostrato delle cose positive e su altre c’è ancora da lavorare. Ma non è che si può pensare di sistemare una squadra in sole due settimane di lavoro. Noi siamo pronte a giocare, ci siamo dette che dobbiamo aver pazienza se le cose non vengono subito al meglio perché è normale e andiamo avanti", ha detto Monica De Gennaro.

Il calendario del torneo di Kortrijk

31 maggio: ore 15 Spagna-Bielorussia; ore 17.30 Belgio-Lettonia; ore 20 Bosnia Erzegovina-ITALIA.

1 giugno: ore 14 Spagna-Belgio; ore 16.30 Bielorussia-ITALIA; ore 19 Lettonia-Bosnia Erzegovina.

2 giugno: ore 15 ITALIA-Lettonia; ore 17.30 Belgio-Bielorussia; ore 20 Bosnia Erzegovina-Spagna.

3 giugno: ore 15 Bielorussia-Lettonia; ore 17.30 Spagna-ITALIA; ore 20 Belgio-Bosnia Erzegovina.

4 giugno: ore 15 Lettonia-Spagna; ore 17.30 Bosnia Erzegovina-Bielorussia; ore 20 ITALIA-Belgio.