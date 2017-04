Volley, Champions: trionfo Kazan, Perugia si arrende in finale

Lo Zenit Kazan si conferma campione d'Europa, i russi battono nella finalissima di Champions Perugia con un netto 3-0 conquistando il titolo per la terza volta di fila, la quinta in totale. Non c'è partita al PalaLottomatica di Roma, Kazan impone il suo ritmo fin dall'inizio e per la squadra di Bernardi non c'è scampo, questi i parziali del match a senso unico (25-15, 25-23, 25-14). Sugli scudi il solito Leon, a tratti devastante.





Il pronostico della vigilia viene rispettato, troppo forti i campioni in carica delloper. La squadra dinon sfigura grazie soprattutto ache chiudono rispettivamente a 14 e 9 punti, ma la squadra didimostra di essere nettamente superiore. Il primo set è senza storia, grazie soprattutto all'ottima percentuale realizzativa alla battuta, finisce 25-15. Nel secondo gli umbri tengono, ma la sfida punto a punto premia ancora i russi (25-23). Il terzo set, chiuso 25-14 è uno show di(16 e 19 punti totali), autori di schiacciate imprendibili.diventa così la seconda squadra più vincente inalle spalle dell'imprendibile(13 titoli), conquistando per la terza volta consecutiva la, quinta in totale.