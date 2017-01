Volley, Champions: ruggito Modena, battuto anche il Craiova

Non si ferma la corsa di Modena in Champions League: al PalaPanini il sestetto emiliano di coach Piazza batte 3-1 i rumeni del Craiova, centra la terza vittoria in altrettante partite e consolida il primato nel Girone D volando a quota 8 punti. Dopo avere perso il primo set e rischiato grosso nel secondo, la Azimut impone la propria superiorità tecnica sui rivali e festeggia una vittoria pesante con i parziali di 24-26, 29-27, 25-18, 25-16.



Dopo avere piegato il Lubiana al tie-break all'esordio e avere rifilato un secco 3-1 ai polacchi del Belchatow, Modena cerca il tris al PalaPanini contro il Craiova, seconda forza del Girone D. Ma l'avvio della squadra di coach Piazza è da incubo: gli avversari, allenati da Danut Pascu che guida anche la Nazionale rumena, piazzano subito un clamoroso parziale di 8-2. I gialli reagiscono, impattano sul 19-19 ma, dopo avere annullato una palla set, perdono 26-24. Non promette nulla di buono nemmeno il secondo parziale con il Craiova che si porta sul 23-22: ancora una volta, però, Modena tira fuori l'orgoglio e stavolta il punto a punto premia gli emiliani che si impongono 29-27.





La chance sprecata è una mazzata psicologica per i rumeni che iniziano ad accusare anche un po' di stanchezza. Laè brava a capire il momento di difficoltà degli avversari e non ha pietà: il terzo set va in archivio con un 25-18, il quarto addirittura con un 25-16. Il top scorer dell'incontro è il solito Earvinche mette a referto. Vanno in doppia cifra anche(17),(11) e(11). Al, che si spegne troppo presto, non bastano i 16 die i 13 di