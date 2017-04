Volley, Champions: Perugia in finale, Civitanova cade al tie-break

Perugia vola alla finalissima di Champions League di volley sconfiggendo 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 21-25, 15-9) la Lube Civitanova in un tesissimo derby italiano all'interno del PalaLottomatica di Roma. La Sir Sicoma Colussi, squadra organizzatrice dell'evento, affronterà domenica lo Zenit Kazan campione in carica che ha regolato con un netto 3-0 (25-21 25-22 25-13) il Recycling Volleys Berlino nell'altra semifinale.





Nel primo set Perugia, spinta dal pubblico, tiene agevolmente a bada lache paga un inizio non esaltante di. Nel secondo parziale cambia l'inerzia dell'incontro conche si impone grazie a un muro finale disu. Lo 'Zar' si prende sulle spalle l'attacco dellanel terzo set e il break iniziale di 10-3 in apertura è decisivo. Il quarto parziale è tesissimo e gli animi si accendono quando sul 19-17 viene giudicato fuori tra mille proteste di Civitanova un attacco diche sembra toccare a muro. Nessuna ripercussione psicologica, però, per la Lube che ha una reazione furiosa e porta comunque la gara al tie-break. La squadra ditorna in campo piazzando subito un 6-4 che si allarga nel finale fino alla vittoria nel tripudio del. Per la Sir sono 20 i punti di Sokolov, 17 quelli di Podra Scanin e 15 quelli di. Allanon bastano i 20 di. Perugia conquista così la prima finale didella sua storia e domani se la vedrà contro lo Zenitche punta a vincere il trofeo per la terza volta di fila (la quinta in totale). I russi si sono agevolmente sbarazzati in 3 set di Berlino nell'altra semifinale con un superautore di 21 punti.