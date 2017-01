Volley, Champions: Modena implacabile, è ai Playoff 12

Modena cala il poker di vittorie in Champions League e centra aritmeticamente la qualificazione ai Playoff 12 mettendo una seria ipoteca sul primo posto nel Girone D: a sancire lo strapotere degli emiliani è il netto successo per 3-0 sul campo dei rumeni del Craiova, piegati con i parziali di 25-16, 25-19, 25-18. La squadra di coach Piazza reagisce così prontamente alla delusione cocente rimediata lo scorso fine settimana in Coppa Italia.



Tutto facile per Modena che, smaltita la delusione per il ko nella semifinale di Coppa Italia contro Trento, rialza la testa in Europa e centra la qualificazione ai Playoff 12 con due giornate d'anticipo ipotecando il primo posto nel Girone D. Contro il Craiova, che due settimane fa al PalaPanini aveva fatto soffrire non poco la Azimut, gli emiliani vincono senza problemi in poco più di un'ora confermando la netta superiorità nei confronti della squadra rumena: il top scorer è Vettori (15 punti), va in doppia cifra anche Le Roux (10) mentre Earvin Ngapeth si ferma a 9.



Grazie a questa vittoria il sestetto di coachcomanda il gruppo con 11 punti davanti al, fermo a quota 4. Chiudono la classificache hanno 3 punti ciascuno e che si affronteranno domani nella quarta giornata: solo con un harakiri nelle ultime due partite, in pratica,perderebbe un primato nel girone che sembra in cassaforte.