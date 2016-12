Volley, Champions: Modena concede il bis, riscatto Lube

Modena concede il bis. Nella seconda giornata di Champions, l'Azimut si impone 3-1 (22-25, 25-21, 17-25, 22-25) sul campo del PGE Skra Belchatow e dà seguito al sofferto successo all'esordio al tiebreak contro Lubiana: i ragazzi di coach Piazza balzano così a quota 5 nel gruppo D. Sorride anche la Lube Civitanova che riscatta il ko subito a Berlino battendo 3-0 (25-21; 25-15; 25-20) i cechi del Liberec e conquista i primi 3 punti nel gruppo B.



Nella splendida cornice dell'Atlas Arena, Modena parte col piede sull'acceleratore dominando il primo set. Nel secondo parziale i ragazzi di coach Piazza accusano una battuta a vuoto con troppi errori al servizio che spianano la strada all'1-1 dei polacchi. Nel terzo set gli emiliani, trascinati da Vettori e Ngapeth, tornano in campo con tutto un altro spirito e concedono solo 17 punti agli avversari. Nel quarto e decisivo parziale, invece, Modena scappa sul 22-14: il gioco si interrompe qualche minuto per un problema tecnico al tavolo degli arbitri e l'Azimut si distrae facendosi rimontare fino al 22 pari. Poi un errore in battuta dei polacchi e un super Ngapeth (miglior marcatore dell'incontro con 23 punti) chiudono definitivamente i conti.





