Volley, Champions: Modena avanti, sarà derby con la Lube

La squadra di coach Tubertini vince in volata il primo set grazie ai punti a muro e al solito Ngapeth, poi nel secondo sembra in controllo sul 19-17 ma lì incredibilmente la luce si spegne, il Resovia si impone 25-20 e pareggia la partita. Nel terzo set le difficoltà di Modena proseguono, sul 17-12 per i polacchi il PalaPanini trema ma Orduna e Vettori riportano sotto l'Azimut che la spunta e va avanti 2-1. Stessa musica nel quarto parziale dove Modena finisce sotto 19-22 e lì viene presa per mano da Earvin Ngapeth, maestoso con 26 punti, che porta l'inerzia dalla parte gialloblu e chiude il conto per il definitivo 3-1.