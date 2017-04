Volley, Champions: Lube alle Final Four, Modena si arrende

All'Eurosuole Forum la Lube Civitanova, dopo essersi imposta 3-0 nella gara d'andata al PalaPanini, schianta sempre in 3 set (25-21, 25-21, 25-18) l'Azimut Modena nel ritorno dei Playoff 6 di Champions League e conquista l'accesso alle Final Four. Nella semifinale, in programma il prossimo 29 aprile alle 19.30 al PalaLottomatica di Roma, la squadra di coach Gianlorenzo Blengini affronterà la Sir Sicoma Colussi Perugia.





