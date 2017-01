Volley, Champions donne: rimonta Modena, Conegliano ko al tie-break

Sorride a Modena il derby di Champions contro Conegliano. Al termine di una partita combattutissima e in bilico fino all'ultimo punto, la Liu Jo Nordmeccanica batte 3-2 la Imoco al PalaPanini e conquista la vetta solitaria della classifica del Girone A lasciandosi alle spalle proprio le Pantere di coach Mazzanti. La squadra emiliana, che aveva vinto anche all’esordio con il Chemik Police, si impone coi parziali di 23-25, 26-24, 20-25, 25-23, 16-14.





Si tinge di bianconero il super derby d'Europa deltra, giocato davanti a 1.200 spettatori che trasformano il palazzetto in una bolgia. Dopo 2 ore e 6 minuti di grande spettacolo è il sestetto di coach Gaspari a fare festa per una vittoria pesante che proietta la formazione emiliana al comando del Girone A di Champions dopo le prime due giornate. A decidere la partita è un tie-break infuocato, vinto 16-14 dallache prima perde i nervi sul 6-4 contestando un video-check su un attacco della, poi va sotto 8-6 ma infine riesce a ricompattarsi e a fare sua la partita sfruttando il secondo match ball a disposizione. Capitanè la migliore tra le bianconere con 20 punti, mentre alla- che torna a casa con qualche rimpianto - non bastano i 25 della(col 65% in attacco), i 18 dellae i 16 della