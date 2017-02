Volley, Champions donne: Modena vola, stop Conegliano

La marcia della Liu Jo Nordmeccanica Piacenza in Champions League non conosce ostacoli e la squadra di Gaspari vince 3-1 in Azerbaijan contro il Telekom Baku nella quarta giornata del gruppo A restando in vetta imbattuta con 11 punti. Sconfitta casalinga invece per l'Imoco Conegliano che perde 3-2 al ti break contro le polacche del Chemik Police. Le venete di coach Mazzanti salgono a 7 punti e restano al secondo posto.



Contro il fanalino di codalavince(25-20, 23-25, 25-23, 25-22) e rafforza il primato nel girone. Le emiliane di coachsi aggiudicano il primo set, poi nel secondo arriva la reazione delle azere che pareggiano e festeggiano il primo set vinto in questa campagna europea. Sull'cambia marcia e vince i due successivi set, pur contro le padrone di casa in grande spolvero. Laha 33 punti da una spettacolosa Jovana, ben affiancata da Laura, 15, e Ilaria, 12.Sconfitta casalinga invece per l'che perde(23-25, 25-20, 25-20, 20-25, 15-8) contro ilma riesce a conservare il secondo posto con un punto di vantaggio sulle polacche. Il, battuto due settimane fa in Polonia dalle campionesse d'Italia, perde il primo set ma poi reagisce i vince i due successivi parziali. Sotto 2-1 le ragazze di coachreagiscono e con grande personalità conquistano il quarto set rimandando l'esito del confronto al. Qui ilinizia meglio, si porta sul 10-5 e poi chiude 15-8. A, ko dopo oltre due ore di battaglia, non bastano i 25 punti di Nicolee i 18 di Robinmentre ilè trascinato dai 24 punti di Malwinae dai 21 di Madelaynne