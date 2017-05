Volley, SuperLega: tripudio Civitanova, è scudetto!

Festa grande per Civitanova che mette in bacheca il quarto scudetto del campionato di volley della sua storia dopo quelli conquistati nel 2006, nel 2012 e nel 2014. Decisivo il successo per 3-1 (28-26, 25-20, 18-25, 25-14) in gara-3 su Trento tra le mura amiche dell'Eurosuole Forum. La Diatec, dopo aver perso le prime due partite, non riesce nell'impresa di ribaltare la serie delle finali di SuperLega ed è costretta alla resa.

Dopo aver interrotto a 23 la striscia di vittorie interne consecutive di Trento, la Lube aveva in mano il match point scudetto all'Eurosuole Forum e non se lo è fatto sfuggire. Il primo set è anche il più combattuto: Civitanova annulla tre set point a Trento prima di imporsi 28-26 in seguito ad un'invasione di Urnaut. Sul finale del secondo parziale i padroni di casa ricevono anche un piccolo aiuto dagli arbitri che non vedono un tocco in difesa sull'attacco di Lanza e assegnano il punto del 23-20 che lancia Civitanova. Nel terzo set la Diatec torna, un po' a sorpresa, in partita con un 25-18 che lascia poco spazio alla squadra di Blengini. La Lube si rialza prontamente e, spinta dal pubblico amico, travolge Trento nel quarto set concedendo solo 14 punti agli avversari. La Lube, dopo aver vinto la Coppa Italia e aver chiuso al primo posto la regular season, conquista così il meritato scudetto riscattando il ko contro Perugia nella semifinale di Champions League.