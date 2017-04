Volley, SuperLega: regular season da record, è boom di spettatori

Mentre i playoff scudetto sono in pieno svolgimento, la Lega Volley fa i conti sulla regular season appena terminata e si sfrega le mani per numeri da record. La regular season 2016-17 di SuperLega, infatti, ha fatto registrare un grande successo di pubblico: complessivamente le partite che hanno visto protagonisti i 14 club iscritti, infatti, hanno fatto registrare 473.040 spettatori sugli spalti con una media per match di 2.600 spettatori. Tutte le società, sia alla voce pubblico che a quella incasso, registrano un segno più nelle medie rispetto all'anno scorso: fa eccezione la sola Latina che aumenta del 38% gli introiti ma perde il 5% di spettatori rispetto al 2015-16. Confronto invece impossibile per Sora e Vibo Valentia che lo scorso anno erano in A2.



Modena è la squadra dei record: in 13 partite ha superato abbondantemente il mezzo milione d'incasso (561.285 euro) con la più alta media/partita (4.199 spettatori). Come incassi, tra le big, ha staccato Perugia (385.193 euro), Civitanova (380.567 euro), Trento (341.309 euro) e Verona (308.795 euro). Perugia è invece la formazione che fa più felici i botteghini in trasferta, chiamando una media di 3.736 spettatori sulle tribune altrui, mentre è la seconda squadra del campionato in casa con 3.596 di media e un clamoroso +119% al registratore di cassa.



Questa, per media pubblico, la classifica di(4.199),(3.596),(3.411),(3.290),(3.217),(2.829),(2.700),(2.642),(2.217),(2.116),(2.056),(1.915),(1.250) e(943).