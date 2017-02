Volley, SuperLega: la Lube stende Perugia, Trento ok

Nella 21esima giornata della SuperLega maschile di volley la Lube Civitanova si impone 3-1 (33-31, 25-10, 20-25, 25-16) a Perugia e consolida la vetta della classifica portandosi a 56 punti, 6 in più della Diatec Trentino che strapazza 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) la Revivre Milano al PalaYamamay di Busto Arsizio.





Ladimostra ancora una volta di essere la squadra più in forma del campionato e conquista la 19esima vittoria su 21 gare espugnando ilcon 18 punti del solito. Civitanova mantiene così invariato il vantaggio di 6 lunghezze sulla prima delle inseguitrici, la Diatecche si sbarazza di Milano senza soffrire: 13 i punti di Lanza a cui si aggiungono i 12 di Urnaut e i 10 di. La squadra di Angeloblinda il secondo posto portandosi a 50 punti, 6 in più di Perugia. Tra le altre sfide di giornata da segnalare il successo per 3-0 (25-20, 25-17, 26-24) disucon i veneti quinti a -2 dagli emiliani. Ravenna sconfigge 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-16) Monza, Piacenza si impone 3-2 (23-25, 25-18, 25-21, 14-25, 15-10) a Latina mentre Vibo Valentia vince al quinto set (19-25, 25-21, 22-25, 25-23, 21-19) contro