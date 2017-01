Volley, SuperLega: Civitanova va in fuga, Modena ferma Perugia

Civitanova non sbaglia un colpo, batte anche Vibo Valentia (3-1) e allunga sulle inseguitrici: ora il sestetto marchigiano è a +6 sul tandem composto da Trento (vittoriosa nell’anticipo contro Ravenna) e Perugia, battuta al tie-break a Modena nel big match della 20esima giornata di SuperLega. Vincono Verona e Piacenza. In A1 femminile Casalmaggiore passa senza problemi a Monza e torna in vetta alla classifica scavalcando Conegliano.



SUPERLEGA - 20A GIORNATA

Civitanova si conferma insuperabile in casa: all'Eurosuole Forum la squadra di Blengini batte 3-1 Vibo Valentia (25-15, 25-18, 23-25, 25-13) e timbra la vittoria consecutiva numero 12 davanti ai suoi tifosi. Con Juantorena e Stankovic lasciati in panchina, il top scorer è Cebulj (19), l'Mvp è Christenson che mette a referto anche 8 punti. Non tradisce le attese il big match di giornata al PalaPanini tra la Azimut Modena e la Sir Safey Conad Perugia: alla fine la spuntano gli emiliani di coach Piazza che vincono al tie-break con i parziali di 25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11. Grande prova di Vettori (22 punti), Earvin Ngapeth e Le Roux ne firmano 14 ciascuno. Gli umbri di Bernardi, che non perdevano in campionato dallo scorso 6 novembre (2-3 a Civitanova), vedono interrompersi una striscia di dieci vittorie consecutive: ora condividono il secondo posto con Trento, a -6 dalla Lube e a +2 su Modena. Prosegue l'ottimo momento della Calzedonia Verona che centra il quinto successo di fila battendo 3-1 Milano a domicilio con i parziali di 20-25, 25-23, 25-17, 27-25: la squadra di Grbic è trascinata dai punti di Djuric (24) e Kovacevic (21). Successi casalinghi, entrambi al tie-break, anche per la Lpr Piacenza su Sora e dell'Exprivia Molfetta sulla Top Volley Latina.



A1 FEMMINILE - 13A GIORNATA



