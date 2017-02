Volley, SuperLega: Civitanova implacabile, Modena lotta ma si arrende

Civitanova batte 3-1 Modena nel posticipo della 13a giornata di ritorno di SuperLega e ribadisce la sua indiscussa superiorità: la squadra di Blengini, che si impone con i parziali di 25-20, 25-18, 24-26 e 25-17, si congeda così nel migliore dei modi dai propri tifosi conservando l'imbattibilità casalinga in regular season all'Eurosuole Forum. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Azimut che domenica dovrà difendere il quarto posto.



Prosegue l'impressionante striscia di vittorie della Lube che contro Modena, davanti a 4mila tifosi, festeggia il successo consecutivo numero 19 tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La squadra di Blengini non fa sconti nemmeno alla Azimut e per gli emiliani il ko è pesante: domenica, nell'ultima giornata di regular season di SuperLega, dovranno necessariamente vincere il derby contro Piacenza per non correre il rischio di farsi soffiare il quarto posto da Verona. Vinti abbastanza agevolmente i primi due set in cinquanta minuti di gioco con i parziali di 25-20 e 25-18, i marchigiani subiscono la reazione di Modena che ai vantaggi fa suo il terzo set accorciando le distanze.



