Volley, playoff SuperLega: Trento implacabile, è in finale scudetto

Per l'ottava volta nelle ultime dieci stagioni Trento raggiunge la finale scudetto dove affronterà Civitanova. A regalare il pass alla squadra di Lorenzetti è il successo al PalaTrento sulla Sir Safety Conad Perugia in gara 5 di semifinale: imponendosi 3-0 con i parziali di 25-22, 25-19, 25-21, i gialloblù conquistano il terzo e decisivo punto chiudendo la serie sul 3-2. Gara 1 della finale scudetto è in programma martedì alle 18 a Civitanova.



A tre giorni di distanza dal crollo in gara 4 al PalaEvangelisti di Perugia, la Diatec Trentino si rialza nel momento più delicato della stagione e ribadisce la propria superiorità al PalaTrento dove festeggia nel migliore dei modi la sua centesima partita di sempre nei playoff scudetto: davanti ai propri tifosi i gialloblù sono imbattuti da 22 partite e in questa stagione non hanno mai perso. Contro gli umbri, nella decisiva gara 5 di semifinale, arriva una vittoria convincente con i parziali di 25-22, 25-19, 25-21 che proiettano la squadra di Lorenzetti alla caccia del quinto titolo nazionale della sua storia dopo quelli conquistati nel 2008, 2011, 2013 e 2015.



A mettere la firma sul punto decisivo, dopo un'ora e 26 minuti di gioco, èche sfrutta con un grande attacco il primo dei quattro match point: il capitano chiude la sua splendida prova con 16 punti a referto, gli stessi totalizzati da. La, che al PalaTrento ha vinto solo una volta in undici tentativi, paga una prova non particolarmente brillante in diversi suoi effettivi:è il giocatore più prolifico con 13 punti,ne firma 6,4. Pernon c'è tempo di festeggiare: tra due giorni si torna in campo per gara 1 della finale scudetto, una serie nella quale(prima al termine della regular season) avrà dalla sua il vantaggio di giocare in casa tre partite su cinque, compresa l'eventuale gara 5 in programma sabato