Volley, Playoff SuperLega: Modena passa a Verona, è 1-1

Il secondo set è molto equilibrato ma la differenza la fa un devastante Ngapeth che firma il punto del 25-23. Stesso discorso nel terzo parziale dove la Calzedonia resta incollata all'Azimut ma i campioni d'Italia in carica hanno lo spunto migliore e si impongono 25-23 chiudendo così il discorso. A Verona non bastano i 15 punti di Tzourits e gli 11 di Kovacevic mentre Modena, diretta da Travica in regia, viene presa per mano dal solito Ngapeth, autore di 23 punti. Domenica alle 18 al PalaPanini va in scena la decisiva gara 3: chi vince sfiderà la Lube Civitanova in semifinale.