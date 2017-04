Volley, Playoff SuperLega: Civitanova-Trento, scatta la finale Scudetto

Lube Civitanova e Diatec Trentino sono cariche in vista della finale Scudetto della SuperLega di volley che scatta oggi, martedì 25 aprile, alle ore 18 nelle Marche. Le due migliori squadre della regular season si contendono il titolo, loro che, tolto il successo di Modena nel 2016, si erano divisi il Tricolore tra il 2011 e il 2015, con la Diatec vincente negli anni dispari e i marchigiani in quelli pari.

In programma dunque gara 1 di una serie al meglio delle 5 gare che promette equilibrio e spettacolo, con la Lube di Blengini che ha superato Modena in semifinale in 4 gare e punta al bis dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia. Civitanova sogna addirittura il Triplete visto che giocherà con un piccolo pensiero alla Champions League: infatti nel weekend a Roma andrà in scena la Final Four e i marchigiani dovranno affrontare Perugia in semifinale.

Sarà tutta concentrata sulla serie Scudetto invece la formazione di Lorenzetti che, eliminata Perugia in semifinale nella decisiva gara 5, va a caccia di un successo per riscattare una stagione fin qui senza gioie, con le sconfitte nella finale di Coppa Italia proprio contro Civitanova, e di recente in quella di CEV Cup contro i francesi di Tours. I precedenti dicono Diatec, 30 successi contro i 23 della Lube, anche se in stagione Civitanova guida per 3-1 (1-1 in regular season, vittorie Lube in finale di Coppa Italia e nella finale terzo posto in Supercoppa).

Trento va a caccia del quinto Scudetto, il primo dal 2015, mentre Civitanova punto al quarto Tricolore, il primo dal 2014. Aspetto importante è che la Lube è imbattuta nelle finali playoff, tre giocate e tre vinte, una delle quali proprio contro Trento nel 2012 per 3-2.

Il calendario della serie finale.

Gara 1 - Martedì 25 aprile 2017, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino

Gara 2 - Giovedì 4 maggio 2017, ore 20.30

Diatec Trentino – Cucine Lube Civitanova

Gara 3 - Domenica 7 maggio 2017, ore 16.30

Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino

Gara 4 - Mercoledì 10 maggio 2017, ore 20.30

Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova

Gara 5 - Sabato 13 maggio 2017, ore 16.30

Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino