Volley, SuperLega: Civitanova imbattibile, anche Trento si inchina

Non ci sono davvero più aggettivi per Civitanova che, battendo 3-0 Trento all'Eurosuole Forum nel big match della 23a giornata di SuperLega, blinda il primato in classifica portandosi a +9 sulla Diatec, raggiunta al secondo posto da Perugia che al PalaEvangelisti ha la meglio su Monza (3-1). Scontro al vertice anche in A1 femminile: se lo aggiudica Conegliano che supera 3-1 Casalmaggiore e va in fuga al comando a +4 sulla Pomì.



SUPERLEGA - 23A GIORNATA

Ennesima prova di forza di Civitanova che strapazza Trento con un secco 3-0 (25-21, 25-14, 25-15) e mette una seria ipoteca sul primo posto della regular season: ai marchigiani basterà conquistare almeno un punto nelle rimanenti tre giornate per avere anche la certezza matematica. La squadra di Blengini, che si gode i 19 punti di Sokolov e i 14 di Juantorena, vola a +9 in classifica proprio sulla Diatec, raggiunta al secondo posto da Perugia che, soffrendo forse più del previsto, batte 3-1 Monza al PalaEvangelisti. Modena concede un solo set a Molfetta al PalaPanini consolidando il quarto posto. Missione compiuta per Verona che si impone 3-0 al Pala Valentia contro la Tonno Callipo con i parziali di 25-19, 25-21, 32-30, mentre fa rumore la sconfitta di Piacenza sul campo di Ravenna. La Lpr, che non perdeva in SuperLega da più di un mese, subisce un secco 0-3 al Pala De Andrè: la Bunge fa festa con i parziali di 25-16, 25-17, 25-21 e si tiene stretti tre punti preziosissimi che le consentono di agganciare Vibo Valentia all'ottavo posto - l'ultimo utile per la qualificazione ai playoff - dove c'è anche Latina che vince 3-0 a Padova. In coda prova d’orgoglio di Milano che piega Sora al tie-break rosicchiandole un punticino. La Revivre, ultima in classifica, non vinceva in campionato da due mesi.



batte 3-1, fa suo il big match di giornata e allunga al comando della classifica portandosi a +4 sulla. La Imoco, trascinata dai 18 punti di Robin, si impone 3-1 con i parziali di 26-24, 17-25, 25-19, 25-21. A, che incassa la seconda sconfitta di fila, non bastano i 21 punti a referto di Samanta. Del ko dellanon approfitta, sconfitta a sorpresa al tie-break sul campo deche sfodera i 23 punti della: la(32 punti per Katarina) rimane terza in classifica rosicchiando solo un punticino ache ora ha un solo punto in più delle piemontesi. Nelle altre sfide domenicali colpi esterni diche si impongono al tie-break in casa rispettivamente di