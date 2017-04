Volley, playoff A1 femminile: tonfo Conegliano, Bergamo corsara

Grande sorpresa nel sabato dei playoff della Serie A1 di volley femminile dove le campionesse d'Italia dell'Imoco Conegliano perdono 3-2 a Firenze con Il Bisonte in gara 1 dei quarti. Padrone di casa trascinate dai 23 punti di Enright e dai 22 di Sorokaite. Ribalta subito il fattore campo la Foppapedretti Bergamo che passa 3-2 al PalaPanini contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena: super Sylla da 24 punti. Lunedì sera le gare 2 a campi invertiti.



Si aprono con una sconfitta i playoff dell'Imoco Conegliano. Le campionesse d'Italia di coach Mazzanti perdono infatti gara 1 dei quarti di finale al Mandela Forum contro Il Bisonte Firenze per 3-2 al tie break (25-18, 25-15, 23-25, 17-25, 15-10) dopo aver riposato nel turno precedente essendo vincitrice della regular season. Le padrone di casa vincono i primi due set trascinate da Enright, 23 punti, e Sorokaite, 22, ma lì arriva la reazione delle Pantere che pareggiano sul 2-2 e forzano la gara al tie break. Nel decisivo parziale le fiorentine mettono da subito la testa avanti e chiudono 15-10. A Conegliano non bastano i 19 punti di Fawcett. Lunedì sera al PalaVerde l'Imoco dovrà vincere per forzare tutto a gara 3, la sera successiva sempre a Villorba.



Parte invece col piede giusto lache strappa il fattore campo allavincendo 3-2 al tie break (23-25, 25-21, 28-30, 25-15, 10-15) al. Le lombarde si portano in vantaggio 1-0 e poi 2-1, ma le padrone di casa non vogliono arrendersi, vincono il quarto set e forzano tutto al tie break: lìprende però subito il controllo e chiude 15-10. Sugli scudi Miriam, 24 punti, mentre anon bastano i 27 di Jovana. Lunedì sera ala Foppapedretti potrà conquistare il pass per le semifinali.