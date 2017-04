Volley, Playoff A1 femminile: rimonta Modena, Conegliano battuta

Resiste il fattore campo al PalaPanini dove la Liu Jo Nordmeccanica Modena batte 3-2 al tie break l'Imoco Conegliano in gara 1 della semifinale playoff di serie A1. Le venete di coach Mazzanti, battute nella finale di Champions League dal Vakifbank Istanbul a Treviso, sprecano un vantaggio di 2-0, si fanno rimontare e poi perdono al tie break, travolte 15-5. Brilla Marika Bianchini, 19 punti per lei.

Come ieri sera a Novara, anche a Modena è la formazione padrona di casa, pur sfavorita come testa di serie, a conquistare gara 1 della semifinale playoff di serie A1. Al PalaPanini infatti la Liu Jo Nordmeccanica batte 3-2 al tie break l'Imoco Conegliano, prima al termine della regular season, campione d'Italia in carica e fresca vice campione d'Europa dopo la finale di Champions persa domenica scorsa in casa a Treviso contro le turche del Vakifbank Istanbul.

In avvio di gara non c'è storia, le Pantere di Mazzanti hanno una marcia in più e si impongono 25-19 e 25-22 in meno di un'ora per salire 2-0. Sembra tutto facile per l'Imoco ma lì arriva la reazione di Modena che torna in partita vincendo il terzo set 25-22. La gara è totalmente riaperta e Conegliano accusa il colpo perchè perde anche il quarto parziale per 25-16 in appena 22 minuti. Si va al decisivo tie break ma non c'è storia, l'Imoco è al tappeto, senza energie, mentre la Liu Jo Nordmeccanica è in gas, si impone 15-5 e chiude il discorso.

Coach Gaspari si gode ben sei giocatrici in doppia cifra, con 19 punti di Marika Bianchini e 17 di Neriman Ozsoy e Caterina Bosetti; all'Imoco non bastano i 19 punti, di cui 5 a muro, di Raphaela Folie. Venerdì sera alle 20.30 ci sarà gara 2 a Treviso mentre l'eventuale gara 3 andrà in scena sabato sera alle 20.45 sempre al PalaVerde, casa di Conegliano.