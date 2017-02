Volley, A1 femminile: tonfo Casalmaggiore, Novara sbanca il PalaRadi

Nella 15esima giornata del campionato diche perde 1-3 (25-23, 22-25, 26-28, 18-25) in casa alcone scivola in seconda posizione restando a 36 punti alle spalle di Conegliano (37). L'Igorsi porta a solo tre lunghezze dalla vetta della classifica grazie alla prova straordinaria di Katarina, autrice di 35 punti. La Pomì, nonostante i 31 di Samanta Fabris, subisce il primo ko dopo 7 affermazioni di fila in casa (il secondo in campionato) e nel prossimo turno farà visita a Conegliano in un match che può valere il primato.conquista la prima vittoria nel girone di ritorno battendo 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-15) Montichiari nel giorno dell'esordio in panchina del nuovo allenatore Alessandroche ha preso il posto dell'esonerato Mauro. Ladelsi impone grazie ai 23 punti di Havkickova e ai 16 di Adenizia e supera Busto Arsizio al quinto posto con 22 punti. Bresciane penultime a 11., espugna 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 23-25) il Saugella dicondannando le brianzole alla terzultima piazza a quota 12.