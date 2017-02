Volley, A1 femminile: Conegliano non fa sconti, Modena batte Casalmaggiore

Nell'anticipo della 19esima giornata del campionato A1 femminile di volley Conegliano centra la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato, travolgendo 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) Montichiari. La Imoco consolida il primato portandosi a 49 punti, 10 in più di Casalmaggiore che perde 1-3 (25-15, 18-25, 29-31, 22-25) in casa contro Modena. La Liu Jo Nordmeccanica prosegue la corsa verso i playoff salendo in settima posizione a quota 27.

Tutto fin troppo facile per Conegliano che si sbarazza senza particolari patemi di Montichiari, penultima in classifica con 14 punti. Coach Davide Mazzanti applica ampio turn-over nel corso del match dando spazio anche alle giocatrici che si sono viste meno in stagione. Solo nel terzo set le bresciane cercano di opporre resistenza ma ai vantaggi sono le Pantere a spuntarla con l'uno-due firmato da De Kruijf e Robinson che vale il 26-24. Migliore marcatrice del match è Serena Ortolani con 20 punti.

Sorprendente è la vittoria per 3-1 di Modena al PalaRadi. La Pomì perde la seconda gara consecutiva in casa, la terza nelle ultime 4 apparizioni in campionato e vede così abbandonare forse definitivamente il sogno di conquistare il primato della regular season. Casalmaggiore deve anzi guardarsi le spalle dal ritorno di Novara, distante solo tre lunghezze. La top scorer dell'incontro per le campionesse d'Europa in carica è Jovana Stevanovic mentre Modena porta ben 5 giocatrici in doppia cifra con Ilaria Garzaro che si ferma a quota 15.