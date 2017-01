Wta Auckland: Serena Williams fuori al secondo turno

Rientro ok per Serena Williams

E' finita al secondo turno l'avventura di Serena Williams al torneo Wta di Auckland: sul cemento neozelandese la statunitense, numero due al mondo, si è arresa in tre set alla connazionale Madison Brengle, numero 74 nel ranking mondiale, che si è imposta col punteggio di 6-4, 6-7, 6-4. Doccia fredda quindi per la Williams che, tornata in campo dopo quattro mesi di stop, sperava certamente di andare più lontano a Auckland.

Invece il debutto positivo contro la francese Pauline Parmentier, battuta 6-3, 6-4 al primo turno, si è rivelato un fuoco di paglia: Serena, apparsa fisicamente non ancora al top, si è arresa alla Brengle dopo due ore e un quarto di partita. Giornata no anche per l'altra sorella Williams, Venus, fermata da un problema al braccio destro: niente match contro la giapponese Naomi Osaka e - anche per lei - torneo finito al secondo turno.