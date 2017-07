Wimbledon: Bolelli passa il turno, Cecchinato out con Nishikori

Niente da fare per Cecchinato, che si arrende per 3-0 (6-2; 6-2; 6-0) al numero nove al mondo Nishikori. Finisce così la prima esperienza nel torneo di Wimbledon del tennista siciliano, che riesce a vincere solo quattro game contro il giapponese. Passa invece al secondo turno Simone Bolelli, che batte per tre set a uno (6-3; 1-6; 6-3; 6-4) il numero 75 della classifica Atp Lu e conquista così i trentaduesimi di finale, dove sfiderà il francese Tsonga.

Per Bolelli, numero 312 della classifica Atp, questa è la quinta volta in carriera in cui raggiunge il secondo turno del torneo di Wimbledon; l'ultima volta risale al 2013, quando poi l'italiano perse al terzo turno contro il giapponese Nishikori per 3-2. Non riesce invece l'impresa a Fabbiano, che si arrende per 3-0 ( 6-7; 5-7; 2-6) nel match contro l'americano Querrey.