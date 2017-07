Tennis, Wimbledon: rimpianto Giorgi, vince la Ostapenko

Delusione per Camila Giorgi. L'azzurra cede in due set (7-5, 7-5) in 1h22' a Jelena Ostapenko e fallisce l'accesso agli ottavi di Wimbledon. L'azzurra spreca un doppio vantaggio in entrambi i parziali. Nel primo set, la Giorgi sembra inizialmente ribaltare il break iniziale, portandosi sul 3-5, ma subendone poi due di fila. Stesso scenario nel secondo parziale, fatale alla numero 86 del mondo. Ora, per la Ostapenko, c’è la Svitolina.

Primo set da montagne russe: dopo i primi due game con il turno in battuta rispettato, è la lettone a mettere a segno il primo break point, che le consente di portarsi sul 3-1. La reazione della Giorgi è straordinaria: doppio break point e 3-5 di punteggio. A vincere il set è, però, la Ostapenko, che imita l'avversaria strappando due volte il servizio, imponendosi in rimonta per 7-5 dopo 41 minuti.

Nel secondo parziale, è la Giorgi a partire meglio: dopo il doppio turno in battuta mantenuto dalla Ostapenko, l'azzurra riesce a mettere al segno il break point contro la numero 13 della classifica WTA e volare sul 5-2. L'Ostapenko, però, bissa la rimonta del primo set, mettendo a segno un altro doppio break point e vincendo 5 game di fila. E' il parziale che vale il match: la lettone, al secondo match point, replica il 7-5 del parziale precedente e, in 1h22', si impone sulla Giorgi, che fallisce quindi l'accesso agli ottavi, salutando Wimbledon. Ora, per la vincitrice del Roland Garros, c'è la Svitolina, che ha battuto in due set (6-1, 7-5) la Witthoeft.