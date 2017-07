Tennis, Wimbledon: Lorenzi fuori al secondo turno

Paolo Lorenzi fallisce l'accesso al terzo turno e saluta Wimbledon. L'azzurro perde 3-1 (6-4, 7-6, 6-7, 6-2) in 3h08’ contro Jared Donaldson. Dopo due set favorevoli allo statunitense, con il secondo vinto per 7-0 al tie-break, l’azzurro riapre il match vincendo 7-6 il terzo parziale. Lo statunitense, però, trova due break point nel quarto set, eliminando l’azzurro. Lo statunitense affronterà ora Thiem per volare agli ottavi di finale.

La partenza, per Lorenzi, è subito in salita: dopo i due game con il turno in battuta rispettato, è Donaldson a creare il primo strappo grazie al break point. Lo statunitense strappa prima il servizio a Lorenzi, poi vola sul 3-1, infine annulla tre palle break dell'azzurro, evitando il 3-3. E' l'allungo decisivo del primo parziale: il numero 67 della classifica ATP sfrutta il turno in battuta al decimo game e chiude sul 6-4 dopo 40 minuti.

Anche nel secondo set, è lo statunitense a partire meglio, con un break point che lo porta subito in vantaggio per 2-0 nei confronti dell'azzurro. Stavolta, però, Lorenzi reagisce: contro-break e rimonta, con il parziale di 4-3 in favore del numero 33 del mondo. Donaldson, però, riesce a conservare la battuta, pur vedendosi annullare un set-point: si arriva così al tie-break, dominato con il punteggio di 7-0 dallo statunitense, che conquista anche il secondo set dopo 57 minuti. Scenario ripetuto anche nel terzo parziale, con i due tennisti che conservano il turno in battuta arrivando sul 6-6. Il tie-break, stavolta, premia Lorenzi, che stravince 7-0 e prolunga la sfida al quarto set dopo 56'.