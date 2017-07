Wimbledon, Federer sogna l'ottava meraviglia

Roger Federer non vede l'ora di calcare l'erba di Wimbledon, quell'erba che nel corso della sua leggendaria carriera gli ha regalato sette vittorie nello Slam più prestigioso ed importante del mondo. A Church Road è tutto pronto per l'edizione 2017, in cui lo svizzero vuole scrivere un'altra pagina di storia del tennis. Gli avversari a Londra, di certo, non mancano ma l'ex numero 1 del mondo si presenta all'appuntamento più importante e sentito in splendida forma: "Sono contento di star bene, al contrario dello scorso anno. Mi sono preso il mio tempo - assicura 'Re' Roger -. Dopo Wimbledon, dodici mesi fa il ginocchio non stava bene e la schiena aveva bisogno di un rinforzo atletico. Non ero sicuro quale sarebbe stato il risultato finale, come d’altronde succede tutte le volte in cui si affronta una lunga pausa e poi un ritorno".

"Mi sento pronto e fiducioso, anche se il tabellone è davvero aperto - prosegue l'ex numero 1 della classifica Atp -. Nadal ha iniziato molto bene e ha la spinta di Parigi, Murray è il campione in carica e quindi credo tornerà a giocare molto bene, così come Djokovic. Poi ci sono giocatori come Berdych, Raonic, Nishikori, Thiem, Wawrinka, Zverev e Kyrgios, che possono fare grandi cose, perché no arrivare anche in fondo". ‘Re’ Roger è pronto, nel suo giardino preferito è ancora lui il grande favorito.