Tennis, Wimbledon: Federer e Djokovic agli ottavi

Dopo Murray e Nadal, si completa il magico quartetto agli ottavi di finale di Wimbledon: Roger Federer batte in tre set 6-7 6-4 6-4 Mischa Zverev e si guadagna la sfida a Dimitrov. Avanti anche Novak Djokovic: il serbo vince 3-0 contro il lettone Gulbis e raggiunge Mannarino. Nel torneo femminile, impresa della Wozniacki, che batte in rimonta la Kontaveit a due punti dall'eliminazione. La Kerber, prima al mondo, elimina la Rogers in tre set.

Il Re decide di non essere da meno. Dopo le vittorie di Nadal e Murray, anche Roger Federer raggiunge gli ottavi di finale. Il match contro Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander, altra vittima dello svizzero ad Halle, viene subito indirizzato dal numero 5 del mondo, sette volte vincitore a Wimbledon. Dopo il primo turno in battuta mantenuto, Federer strappa il servizio e vola sul 4-1. La risposta di Zverev non si fa attendere: contro-break e 4-4. E' il preludo al tie-break, nel quale lo svizzero si impone per 7-3 al secondo set point, chiudendo il primo parziale in 45 minuti.

Alla ripresa del match, lo svizzero replica l'andamento del primo set, ritrovandosi nuovamente sul 3-1 dopo il break point. Stavolta, però, il tedesco non reagisce: è la giocata che decide il secondo set, chiuso senza alcun servizio perso, dal quarto game in poi, sul 6-4 dopo 35'. Anche nel terzo, ed ultimo, parziale, Federer mette a segno il break point al terzo game, duplicando il secondo set, vinto per 6-4 al primo match point grazie ad un ace. Lo svizzero vola così agli ottavi di finale: ad affrontarlo sarà il bulgaro Dimitrov, che ha sfruttato il ritiro dell'israeliano Sela ed è entrato tra i migliori 16 del singolare maschile. Ottavi di finale che accolgono anche Dominic Thiem: l'austriaco si è imposto in tre set (7-5 6-4 6-2) chiudendo il match in contemporanea con Federer dopo 2h5' e raggiungendo, agli ottavi, Berdych, che ha eliminato con un netto 3-0 lo spagnolo Ferrer.

Nel torneo femminile, la notizia di giornata riguarda Caroline Wozniacki. La danese, sotto per 1-0 contro la Kontaveit dopo il primo set e a due punti dall'eliminazione in virtù del parziale di 6-5 nel secondo, ribalta la situazione, aggiudicandosi 7-3 il tie-break, dominando il terzo set per 6-2 e volando agli ottavi di finale. Ad affrontare la numero 6 della classifica WTA sarà la Vandeweghe, che ha battuto in scioltezza 6-2 6-4 la statunitense Riske. Qualificata anche la numero 1 al mondo, Angelique Kerber. La tedesca ha battuto, non senza difficoltà, la Rogers dopo tre set, con l'americana avanti nel primo parziale e poi rimontata grazie al tie-break e al 6-4 conclusivo. Ora, agli ottavi, la Kerber affronterà la Muguruza, che ha liquidato la Cirstea con un doppio 6-2.

Avanzano anche la Radwanska, vincitrice in tre set contro la svizzera Bacsinszky, e la Kuznetsova, che ha passeggiato sulla Hercog grazie ad un 6-4 6-0. La russa e la polacca si contenderanno i quarti di finale. Infine, vittoria netta anche per la Martic, che dopo il primo set vinto al tie-break supera 2-0 la Diyas grazie al 6-1, e la Rybarikova, che ha battuto senza troppi problemi la Tsurenko con un 6-2 6-1, raggiungendo proprio la croata nel tabellone.