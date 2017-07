Tennis, Wimbledon: dominio Nadal, ok Venus Williams

Nessun problema per Rafael Nadal a Wimbledon. Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set il russo Khachanov, volando agli ottavi contro Muller. Avanzano anche Cilic e Anderson, mentre Bautista elimina Nishikori. Interrotta la sfida tra Tsonga e Querrey. Nel torneo femminile, vittorie per la Halep e Venus Williams, che hanno eliminato rispettivamente la Peng e la Osaka. Agli ottavi anche la Konta, che batte la Sakkari.

Continua il percorso netto di Rafael Nadal. Lo spagnolo batte Khachanov e vola agli ottavi di finale. Il numero 2 del mondo domina la sfida 6-1, 6-4, 7-6 dopo 2h18’ di gioco. Passaggio del turno ipotecato dopo 1 ora grazie ai due set vinti (il primo in appena 23’ con tre break point) e messo in discussione solo nel terzo parziale, deciso al tie-break e vinto 7-3. Ad attendere lo spagnolo, il lussemburghese Muller, che ha dominato il match contro il padrone di casa Bedene, battuto in tre set dopo 2h30’.

Avanza anche Cilic. Il croato liquida in tre set lo statunitense Johnson e si guadagna la sfida a Bautista, capace di battere in quattro set (4-6, 6-7, 6-3, 3-6) lo giapponese Nishikori. Agli ottavi ci sarà anche Anderson, che rischia, ma regola Bemelmans, numero 142 del mondo, dopo due tie-break al primo e al terzo parziale, vinti entrambi per 7-3. Il numero 42 della classifica ATP attende la fine dell’incontro Tsonga-Querrey. La sfida è stata interrotta per scarsa luminosità, con lo statunitense avanti 5-6 nel quinto set. Infine, vola agli ottavi anche Paire. Il francese elimina in tre set il polacco Janowicz, guadagnandosi la sfida ad Andy Murray, giustiziere di Fognini.

Nella giornata che vede Camila Giorgi eliminata al terzo turno contro la Ostapenko, a brillare sono Simona Halep e Venus Williams. La romena regola la Peng in due set al termine di un match molto combattuto, con la numero 2 del mondo che ribalta il break di svantaggio e si impone per 6-4 nel primo set. Nel secondo, dopo due break point, si va al tie-break, vinto per 7-9 al secondo match point dalla Halep. La romena, agli ottavi, affronterà la Azarenka, che nel pomeriggio ha superato dopo quattro set la Watson per 3-1. Agli ottavi anche Venus Williams. La statunitense si impone in due set contro la giapponese Osaka. Grande risposta della numero 11 del mondo che, sotto 3-0 nel tie-break del primo parziale, rimonta e vince 7-3. Il primo break del secondo set vale invece la vittoria per 6-4 e il passaggio agli ottavi. Ad attenderla, la Konjuh, che ha battuto la Cibulkova dopo tre set e 2h38’ di gioco. Missione compiuta anche per la Konta, che elimina con un 2-0 la greca Sakkari e si guadagna la sfida contro la francese Garcia, capace di vincere 6-4 6-3 contro la statunitense Brengle. Missione compiuta anche per la Svitolina, che domina la sfida contro la tedesca Witthoeft con un 6-1 7-5 che vale l'ottavo contro di finale contro la Ostapenko, mattatrice della Giorgi.