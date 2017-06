Novak Djokovic torna in campo e lo fa per la prima volta sull'erba di Eastbourne in vista dell'appuntamento più importante della stagione: Wimbledon. Il numero 4 della classifica Atp, nel match valido per il secondo turno contro Pospisil, sospeso nella giornata di martedì per pioggia, si è imposto in due set con un convincente 6-4, 6-3 che non lasca diritto di replica al canadese. Ai quarti Djokovic affronterà lo statunitense Donald Young, che ha battuto il connazionale Jared Donaldson 6-4, 7-5, per un posto in semifinale.

A fare notizia, però, non è tanto il successo (scontato) dell'ex numero 1 del mondo, quanto piuttosto la prosecuzione del sodalizio sportivo con Andre Agassi. Come confermato dallo stesso Djokovic, infatti, il Kid di Las Vegas sarà presente a Wimbledon per tutto il corso del torneo e non solo per la prima settimana come accaduto in occasione del Roland Garros a Parigi. "Sarà presente a Wimbledon per tutto il tempo in cui sarò in gioco, è fantastico - assicura il serbo -. I giorni trascorsi assieme a Parigi sono stati splendidi, ho imparato molto da lui. Abbiamo condiviso tante esperienze, dentro e fuori dal campo, spero di trascorrere più tempo possibile con lui". E ancora: "Non abbiamo nulla di firmato - aggiunge l'ex numero 1 della classifica Atp -. Per ora seguiamo il flusso degli eventi, gli sono grato di voler lavorare con me".