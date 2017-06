Tennis, Wawrinka si affida ad Annacone

Una sconfitta pesante, a tratti umiliante, che Stan Wawrinka vuole provare a cancellare il più in fretta possibile. Magari a Wimbledon, sull'erba, nel torneo più prestigioso ed importante del circuito. Il bruttissimo ko subito nella finale del Roland Garros dallo svizzero per mano del 'Re' della terra battuta, Rafa Nadal, in grado di piegare il rivale in soli tre set a senso unico, ha spinto il numero 3 della classifica Atp a correre ai ripari per farsi trovare pronto in vista del prossimo torneo del Grande Slam.

Wawrinka, per essere competitivo al massimo livello anche sulla superficie che meno ama, ha annunciato tramite la propria pagina Facebook che Paul Annacone, ex coach di Pete Sampras e Roger Federer, si aggiungerà al team che fa capo a Magnus Norman per le prossime quattro settimane e che lo seguirà per farlo arrivare al top della condizione alla kermesse londinese. "L'esperienza di Paul parla da sé avendo lavorato con alcuni dei giocatori più grandi di sempre - scrive Stan sui social -. La sua conoscenza può soltanto migliorare il mio gioco su erba. È un grande privilegio e un onore aggiungere al nostro fianco un allenatore del genere". Il miglior risultato raggiunto dallo svizzero a Wimbledon sono stati i quarti di finale sia nel 2014 che nel 2015. Sono tre i titoli del Grande Slam conquistati nel corso della carriera: gli Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016.