Wta San Pietroburgo: la Vinci parte bene, stesa la Babos

Roberta Vinci inizia nel migliore dei modi la sua avventura al torneo Wta di San Pietroburgo battendo oin 3 set (6-3, 3-6, 6-4) l'ungherese Timea Babos. La 33enne tarantina (21esima giocatrice al mondo) lo scorso anno trionfò in Russia e ora vuole onorare nel migliore dei modi il titolo di campionessa in carica. Il match è stato tiratissimo per l'azzurra che, dopo una avvio fulminante sul 3-0, si è fatta raggiungere 3-3 prima di infilare tre giochi consecutivi. Il secondo parziale vede invece la Babos più concreta. L'ungherese strappa il servizio decisivo nell'ottavo gioco portando così la partita al terzo set. Qui l'azzurra è bravissima a rimontare lo svantaggio di 3-1 e a chiudere la sfida al secondo match-point con una volée in contropiede.

"Mi sento molto meglio rispetto a cinque minuti fa - afferma la Vinci con il sorriso al termine dell'incontro -. E' stata una partita difficile, proprio come lo scorso anno: lei è davvero un'ottima giocatrice. Il primo turno di un torneo è sempre un po' complicato ma qui ho bellissimi ricordi: è tutto fantastico ed il campo è bellissimo". La prossima avversaria della Vinci al secondo turno sarà vincente della sfida tra la tedesca Andra Petkovic (52 Wta) e la rumena Irina-Camelia Begu (28 Wta).