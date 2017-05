Roland Garros: Vinci già fuori, sorriso Kvitova

Nemmeno il tempo di prendere confidenza con la terra rossa di Parigi che il Roland Garros di Roberta Vinci è già finito. La 34enne tarantina ha infatti perso al debutto contro la portoricana Monica Puig, campionessa olimpia a Rio 2016, che si è imposta in tre set 6-3, 3-6, 6-2. Rientro col sorriso invece per Petra Kvitova che supera 6-3, 6-2 l'americana Boserup nel primo match dopo i sei mesi di stop seguiti all'aggressione.

E' già finito il Roland Garros 2017 di Roberta Vinci. La 34enne tarantina, numero 33 del ranking Wta, perde infatti al debutto sulla terra rossa di Parigi contro la portoricana Monica Puig, campionessa olimpica a Rio 2016, che si impone in tre set 6-3, 3-6, 6-2 dopo un'ora e 51 minuti di gioco. L'azzurra, che aveva vinto i due precedenti, nel primo set cede la battuta nel sesto game e perde 6-3; nel secondo parziale la Vinci sale 2-0, subisce il break dalla Puig per il 2-1, ma riprende subito il servizio per portarsi sul 3-1 e poi chiude 6-3. Nel terzo e decisivo set la portoricana trova il break nel quarto game salire 3-1 e poi strappa ancora la battuta all'azzura nell'ottavo game per il definitivo 6-2. La terra rossa del Roland Garros si conferma indigesta per la Vinci che per il quarto anno consecutivo esce al primo turno.

E' invece una giornata speciale per Petra Kvitova perchè vince al rientro dopo i sei mesi lontani dai campi per l'infortunio alla mano sinistra seguito ad un'aggressione subita in casa sul finire del 2016. La ceca si sbarazza senza troppi problemi in due set 6-3, 6-2 l'americana Boserup e poi si gode con un po' d'emozione gli applausi del pubblico. "E' davvero una gioia essere qui. E' stato bellissimo scendere di nuovo in campo quando avevo anche temuto di non poterlo più fare. In questi mesi senza il supporto del mio team e della mia famiglia non ce l'avrei fatta", ha commentato la Kvitova.