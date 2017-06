Roland Garros: Nadal agli ottavi, Basilashvili demolito

Rafael Nadal accede agevolmente agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale, demolendo in tre set (6-0, 6-1, 6-0) Nikoloz Basilashvili sul Philippe-Chatrier in un'ora e 30 minuti. Lo spagnolo numero 4 al mondo, a caccia del decimo trionfo sulla terra rossa di Parigi, concede solo un gioco al georgiano e nel prossimo turno affronterà il connazionale Roberto Bautista Agut, vincente 6-3, 6-4, 6-3 su Jiri Vesely.





Il match con(numero 63) si trasforma fin dalle prime battute in poco più di un allenamento per Nadal, sempre più concentrato sull'obiettivo finale di conquistare il decimoin carriera. Il mancino di Manacor affronta la centesima partita della carriera sulla terra rossa al meglio dei cinque set con la concentrazione dei tempi migliori e annichilisce l'avversario lasciandogli un solo gioco. Ad attendereagli ottavi c'è ora il connazionale Bautista Agut, numero 18 del ranking, che si è sbarazzato in 3 set del ceco Vesely. L'unico precedente tra i due risale alla semifinale del torneo di Madrid 2014 vinta daBasta un set e un game a Milosper accedere agli ottavi. Sul 6-1, 1-0 in suo favore, Guillermoè stato costretto al ritiro per un problema al quadricipite. La sorpresa della mattinata è invece l'eliminazione di Grigor(numero 13 del ranking), sconfitto 7-5, 6-3, 6-4 dallo spagnolo PabloBrutto infortunio alla caviglia in seguito ad una caduta per David, costretto a dare forfait contro l'argentino Horacio