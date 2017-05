Roland Garros: Nadal e Djokovic avanzano senza patemi

Rafael Nadal e Novak Djokovic avanzano agevolmente al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Lo spagnolo, quarta testa di serie del torneo, liquida in tre set (6-1, 6-4, 6-3) l'olandese Robin Haase sul Philippe Chatrier. Nessun problema anche per il serbo numero 2 al mondo che, sul Suzanne-Lenglen, sconfigge 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) il portoghese Joao Sousa.





Dura poco meno di un'ora e 50 minuti il secondo match di Rafaelche, fin dal primo set, annulla le speranze di impresa di Haase con un significativo 6-1. Il maiorchino non perde neanche un servizio e vince il secondo parziale grazie ad un solo break nel terzo gioco. Nel, dopo un avvio equilibrato (2-2), Rafa affonda il colpo conquistando 4 game su cinque e chiudendo così l'incontro. Al terzo turno Nadal affronterà il georgiano Nikoloz, capace di sconfiggere con un triplo 7-6 ViktorProsegue il cammino di Novak Djokovic che, in due ore e 6 minuti, liquida in tre set il portoghese Joao. Il numero 2 al mondo, sotto gli occhi attenti del nuovo coach Andre, mette fin da subito le cose in chiaro volando sul 5-0 nel primo set e, dopo averlo conquistato, limita le iniziative dell'avversario conquistando senza grosse fatiche anche il secondo e il terzo. Prossimo avversario del serbo sarà Diegoche ha eliminato StefanoLa quarta giornata si era invece aperta con l'eliminazione al primo turno dell'idolo di casa(12esima testa di seria), salvato martedì sera dall'arrivo dell’oscurità nella sfida con Renzo Olivo (91 Atp) in vantaggio 7-5, 6-4, 6-7, 5-4. Al rientro in campo il francese perde in pochi minuti il servizio e l'incontro. Sorrideche sconfigge 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) lo spagnolo TommyIn campo femminile esce di scena al secondo turno Petra, sconfitta con un doppio 7-6 dalla qualificata americana Berthanie. Fatali i due tie-break per la tennista ceca, vincente domenica contro la Boserup nel match di rientro dopo i sei mesi lontani dai campi per l'infortunio alla mano sinistra seguito ad un'aggressione subita in casa sul finire del 2016. Laha ora la possibilità di tornare ad allenarsi in vista di, torneo vinto già nel 2011 e nel 2014. La prossima avversaria dellasarà Samanta, vincente 2-0 (6-2, 7-6) sulla belgaRischia grosso ma alla fine si salva la campionessa in carica delGabineche batte 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) l'estone Annet, numero 53 del ranking. La spagnola, quinta giocatrice al mondo, viene fuori alla distanza e, dopo aver perso il primo set ed essere andata sotto 3-1 nel secondo, infila un parziale di 6 giochi a 1 che spegne le speranze della. Supera agevolmente il secondo turno Venusche affonda 6-3, 6-1 la giapponese Kurumi. Straordinaria prova di forza di Carolineche travolge con un doppio 6-0 la canadese