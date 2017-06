Roland Garros: Del Potro si scioglie, Murray vola agli ottavi

Andy Murray accede agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il britannico numero uno al mondo regola in 3 set (7-6, 7-5, 6-0) in 2 ore e 53 minuti un coriaceo Juan Martin Del Potro. L'argentino, 30esimo del ranking Atp, tiene testa al campione olimpico in carica soprattutto nel primo parziale, perso al termine di un equilibratissimo tie-break.





Il pubblico del Philippe-Chatrier si schiera tutto dalla parte diche nel primo parziale vola sul 5-4 ma si fa annullare due set point. Si va così al tie-break che vive di continui colpi di scena prima del 10-8 finale per. L'argentino accusa il colpo psicologico e perde il servizio in apertura di secondo set. Lo scozzese si lascia sorprendere in battuta nel decimo gioco ma conquista il break decisivo nel game successivo. Nel terzo setcrolla di schianto eaffonda il colpo chiudendo sul 6-0. Il prossimo avversario del britannico agli ottavi uscirà dalla sfida tra l'americano Isner e il russo Khachanov.