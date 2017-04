Il 2017 è iniziato in maniera straordinaria per Roger Federer, quasi sorprendente visti i mesi di inattività nella seconda parte del 2016, e ora lo svizzero punta a tornare in vetta al ranking ATP. "Al momento tutto sembra far pensare che io possa tornare il numero uno al mondo. Per tornare in cima alla graduatoria dovrò dunque impormi in un altro grande torneo, che sia Wimbledon, lo US Open o il Masters di Londra", ha detto 'King Roger'.

Ai giornalisti convocati nella sua casa di Lenzerheide, il campione di Basilea ha spiegato: "Non parteciperò a tre Masters 1000 su terra battuta, se non giochi sono gli altri a vincere e se non vinci ti trovi di nuovo staccato in classifica". Federer, che ha vinto l'Australian Open e ha fatto doppietta sul cemento americano a Indian Wells e Miami, salterà infatti gli appuntamenti sul "rosso" a Montecarlo, Madrid e Roma, quindi dovrà decidere se partecipare o meno al Roland Garros dal 22 maggio all'11 giugno a Parigi.

"Prenderò una decisione definitiva il 10 maggio al termine degli allenamenti che svolgerò a Dubai insieme al mio preparatore atletico Pierre Paganini. Per ora la mia intenzione è di giocare a Parigi, ma nelle prossime settimane dovrò capire come mi sento, a livello fisico e mentale possono succedere molte cose", ha concluso Federer, al momento numero 4 del mondo.