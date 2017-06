Tennis, rientro amaro per Federer: ko con Haas

Un rientro amaro per Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, dopo aver saltato il Roland Garros che ha visto trionfare il 'Re' di Parigi, Rafa Nadal, è sceso in campo nell'Atp 250 di Stoccarda, primo torneo sull'erba, dove, però, ha dovuto incassare una sconfitta in tre set per mano del tedesco Tommy Haas al secondo turno. Si tratta del secondo ko stagionale per l'ex numero 1 del mondo che ha aperto la propria annata con uno straordinario successo a Melbourne.

Haas si è imposto con il punteggio finale di 6-2, 6-7, 4-6. Lo svizzero, numero 5 del ranking e prima testa di serie del torneo, parte subito fortissimo, chiudendo i conti rapidamente sul punteggio di 6-2. Nel secondo set sale di colpi il tedesco che forza un tie-break e, dopo aver salvato un match point, riesce ad aggiudicarsi la frazione con il punteggio di 10-8 finale. Nel terzo e decisivo parziale, le gambe tradiscono il fuoriclasse di Basilea che deve arrendersi per il 4-6 con cui si chiude il match in seguito al brek nel quinto gioco. Inizia nel peggiore dei modi, dunque, il cammino che porta a Wimbledon, il torneo più atteso dell'anno, in cui Federer punta alla conquista dell'ennesimo Slam della propria carriera.