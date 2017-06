Queen's: Murray devolverà i guadagni alle vittime della Greenfell Tower

Andy Murray devolverà i guadagni provenienti dall'Aegon Championships, torneo conosciuto più comunemente come Queen's, alle famiglie delle vittime della Greenfell Tower, grattacielo londinese colpito dal tragico incendio lo scorso 14 giugno. Secondo le stime della polizia nel rogo sarebbero morte 79 persone ma il bilancio potrebbe aggravarsi. In caso di successo finale, il numero 1 al mondo donerebbe l'intero montepremi di circa 350mila euro.





Murray si conferma un tennista dal cuore d'oro. Già in passato si è reso protagonista di straordinari gesti di solidarietà. Nel 2013 regalò l'intero assegno di vincitore del Queen's all'ospedaleper la ricerca contro il cancro dopo aver appreso la notizia che il suo amico e collega Rossaveva un tumore. In quell'occasione la somma donata era inferiore in quanto si trattava ancora di un torneo Atp 250. Nel 2014 il britannico si prodigò in prima persona per organizzare il "Rally For Bally", esibizione di tennisti e personaggi dello spettacolo in memoria della collega Elena, morta di cancro. Un anno fa, infine, Andy donò 300mila euro. La notizia del nuovo atto di beneficenza arriva dagli organizzatori del Queen's mentre l'entourage di Murray ha preferito non commentare l'iniziativa.