Tennis: Petra Kvitova rischia 6 mesi di stop

E' un periodo molto difficile per Petra Kvitova che stan pian piano riprendendosi dalla brutta avventura che ha vissuto lo scorso 20 dicembre quando un uomo è entrato nella sua casa di Prostejov, l'ha aggredita e l'ha presa a coltellate alla mano sinistra. Le condizioni della tennista, che è mancina, sono in leggero miglioramento dopo l'operazione chirurgica ma rischia di stare ferma per almeno 6 mesi.





"Tutto sta andando secondo le aspettative", ha dichiarato Karel, portavoce della due volte vincitrice a Wimbledon, sottolineando che ha cominciato a fare gradualmente esercizi di riabilitazione con la mano ferita. L'aggressore è ancora ignoto e gli amici della tennista hanno persino messo una taglia per chi saprà dare indicazioni per l'arresto dell'aggressore.