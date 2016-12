Tennis: pausa per Del Potro, niente Australian Open

Juan Martin Del Potro stacca la spina, non parteciperà all'Australian Open e sfrutterà l'inizio del 2017 per riprendere fiato e rimettersi in forma in vista del resto della stagione. Il campione argentino, che aveva saltato tutto il 2015 per l'infortunio al polso, è stato protagonista di un 2016 ricchissimo di partite, un tour de force che gli ha permesso di recuperare oltre 1000 posizioni nel ranking e chiudere col trionfo in Coppa Davis.



Del Potro, che aveva iniziato l'anno come numero 1045, ha chiuso al 38esimo posto della classifica Atp al termine di un'annata in cui ha battuto anche Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka e Rafael Nadal e ha vinto il torneo di Stoccolma, il primo titolo dopo 3 anni. Il campione di Tandil ha perso la finale olimpica a Rio de Janeiro contro Murray ma si è rifatto nella finale di Coppa Davis superando a Zagabria il croato Marin Cilic al termine di una massacrante maratona.





Il forfait di inizio stagione ae aglimette a rischio anche la sua partecipazione aldove l'campione in carica sfiderà in casa l'dal 3 al 5 febbraio.